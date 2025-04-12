Повідомляє 24 Канал з посиланням на Шаміля Курткова в інтерв'ю "Слідство.Інфо".

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Чому доведеться мобілізувати 18-річних

Крутков зазначив, що реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.

Я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це реалії з якими нам, можливо, доведеться стикнутись. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора,

– зазначив командир.

Він підкреслив, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни. За словами Круткова, сподівання були покладені на патріотів, однак їхньої кількості виявилося недостатньо, аби стримати наступ російської армії.

Зверніть увагу! Це лише особиста думка командира Шаміля Круткова. Раніше українська влада неодноразово спростовувала плани щодо мобілізації громадян віком від 18 років, наголошуючи, що мобілізаційний вік наразі залишається на рівні 25 років.

Нагадаємо, що замість зниження призовного віку в Україні вирішили запропонувати альтернативу. 7 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про запуск спеціальних контрактів для громадян віком від 18 до 24 років.