В Одесском ТЦК опровергли фейк о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством

В сети распространяют сфальсифицированный документ от имени Одесского ТЦК и СП, где говорится о мобилизации лиц с двойным гражданством. В ведомстве опровергли этот фейк.

В ТЦК не давали никаких подобных распоряжений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.

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ТЦК опровергли фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством

В сети появился якобы документ Одесского ТЦК и СП, где говорится о распоряжении мобилизовать лиц с двойным гражданством. На самом деле никакого подобного документа не существует.

В ТЦК указали на ряд несоответствий в псевдодокументе.

Во-первых, "документ" ссылается на Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025. Настоящий указ с таким номером был издан 05.02.2025, и он не имеет отношения к мобилизации – это указ "О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе обеспечения экономической устойчивости государства и усиления мер по очистке финансовой системы Украины".

Во-вторых "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины.

Среди прочего:

указан несуществующий служебный электронный адрес;

допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;

указано лицо,, которое не занимает должность начальника Одесского областного ТЦК и СП.

В-третьих, "документ" имеет и языковые признаки подделки. Он содержит многочисленные грамматические ошибки и русизмы.

Цель этого информационного вброса – дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме,

– отметили в Одесском ТЦК и СП.

Граждан призвали соблюдать информационную гигиену и получать информацию только из официальных источников: сайта Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины и из официальных страниц ТЦК и СП в социальных сетях. За информацией можно обратиться и на горячие линии государственных учреждений.