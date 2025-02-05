В Одесском ТЦК опровергли фейк о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством
- Одесский ТЦК опроверг фейковый документ о мобилизации лиц с двойным гражданством, отметив наличие несоответствий и ошибок в псевдодокументе.
- Граждан призвали доверять только официальным источникам информации, во избежание паники и спекуляций.
- Фейковый документ содержал ссылки на несуществующий указ Президента и имел структурные и языковые недостатки.
В сети распространяют сфальсифицированный документ от имени Одесского ТЦК и СП, где говорится о мобилизации лиц с двойным гражданством. В ведомстве опровергли этот фейк.
В ТЦК не давали никаких подобных распоряжений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.
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ТЦК опровергли фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством
В сети появился якобы документ Одесского ТЦК и СП, где говорится о распоряжении мобилизовать лиц с двойным гражданством. На самом деле никакого подобного документа не существует.
В ТЦК указали на ряд несоответствий в псевдодокументе.
Во-первых, "документ" ссылается на Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025. Настоящий указ с таким номером был издан 05.02.2025, и он не имеет отношения к мобилизации – это указ "О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе обеспечения экономической устойчивости государства и усиления мер по очистке финансовой системы Украины".
Во-вторых "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины.
Среди прочего:
- указан несуществующий служебный электронный адрес;
- допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;
- указано лицо,, которое не занимает должность начальника Одесского областного ТЦК и СП.
В-третьих, "документ" имеет и языковые признаки подделки. Он содержит многочисленные грамматические ошибки и русизмы.
Цель этого информационного вброса – дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме,
– отметили в Одесском ТЦК и СП.
Граждан призвали соблюдать информационную гигиену и получать информацию только из официальных источников: сайта Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины и из официальных страниц ТЦК и СП в социальных сетях. За информацией можно обратиться и на горячие линии государственных учреждений.