У ТЦК не давали жодних подібних розпоряджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський ТЦК та СП.

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ТЦК спростували фейк про мобілізацію осіб з подвійним громадянством

У мережі з'явився нібито документ Одеського ТЦК та СП, де йдеться про розпорядження мобілізовувати осіб з подвійним громадянством. Насправді ніякого подібного документу не існує.

У ТЦК вказали на низку невідповідностей у псевдодокументі.

По-перше, "документ" посилається на Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025. Справжній указ з таким номером було видано 05.02.2025, і він не має відношення до мобілізації – це указ "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України".

По-друге "документ" суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних Силах України.

Серед іншого:

зазначено неіснуючу службову електронну адресу;

допущено грубі порушення в структурі та формі документа;

вказано особу, яка не обіймає посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП.

По-третє, "документ" має і мовні ознаки підробки. Він містить численні граматичні помилки та русизми.

Мета цього інформаційного вкиду – дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі,

– зазначили у Одеському ТЦК та СП.

Громадян закликали дотримуватися інформаційної гігієни та отримувати інформацію лише з офіційних джерел: сайту Міноборони України, Збройних сил України та з офіційних сторінок ТЦК та СП у соціальних мережах. За інформацією можна звернутися і на гарячі лінії державних установ.