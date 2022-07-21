Теряют право на отсрочку: кого из студентов могут мобилизовать в армию

Мобилизация в Украине предусматривает призыв военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Впрочем, существуют исключения, в частности, говорится об определенных категориях студентов.

Так, до 23 августа в Украине продлится совместная мобилизация, когда могут призвать любого военнообязанного гражданина страны. Но учащиеся имеют возможность избежать мобилизации или получить отсрочку.

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Какие категории не подлежат мобилизации

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем учреждении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

К слову, студенты и ученые, которые учатся или работают за границей на дуальной или дневной форме обучения, имеют право выезжать за границу во время военного положения.

Кого из студентов могут мобилизовать в армию

Во время военного положения некоторые категории студентов теряют право на отсрочку. Речь идет о тех лицах, которые окончили бакалавриат перед поступлением в магистратуру. Поскольку в этот период они не являются соискателями образования, могут быть призваны в армию в переходный период.

Списки студентов будут сформированы 1 сентября. Тогда право на отсрочку восстановится при условии, что лицо обучается на дневной или дуальной форме.