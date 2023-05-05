Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта: юрист назвал единое условие

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем вам, при каком условии могут призвать в армию студента, аспиранта или докторанта.

Пролить свет на этот вопрос помог юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он отметил, что несмотря отсрочку от службы, студентов, аспирантов или докторантов могут призывать. Но есть одно существенное "но".

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При каких условиях могут призвать

По словам Владислава Юрчака, призвать их могут исключительно по собственному желанию. Юрист отметил, что военнообязанный мужчина может добровольно мобилизоваться. И это решение он может принять, несмотря на то, что имеет отсрочку в вузе или колледже.

Он добавил, что таких случаев в Украине очень много. И следует понимать, что никто не может остановить человека, изъявившего желание идти и защищать родную страну от российских захватчиков.

Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не каким-либо абсолютом, а потому в случае, когда лицо выявляет добровольное согласие на его мобилизацию, то такое лицо могут мобилизовать,

– успокаивает эксперт.

Что нужно сделать для тех, кто стремится избавиться от отсрочки? Необходимо посетить ТЦК и СП, а также написать заявление о том, что вы хотите и готовы пополнить ряды добровольцев. После этого вас могут мобилизовать или же предложить заключить контракт с ВСУ.

Напомним, на какие категории студентов распространяется отсрочка мобилизации. Как вы уже поняли, касается она далеко не всех.

Кто из студентов может получить отсрочку

Юрист Владислав Юрчак сослался на действующее законодательство. Он отметил, что студенты украинских вузов и ученики колледжей имеют право на отсрочку. Но для этого они должны получать образование либо на дневной, либо на дуальной форме обучения.

Отсрочка от мобилизации распространяется на:

соискателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Что касается тех студентов, которые получают образование на заочной форме, то на них не распространяется отсрочка от мобилизации.