Об этом сообщили в Центре по противодействию дезинформации.

Что пытаются сделать оккупанты?

Пропагандисты активно распространяют историю о юноше из Донецка, который якобы успешно учится в высшем учебном заведении и одновременно проходит военную службу. Для таких случаев оккупанты демонстративно анонсируют "специальный формат" контракта.

Подобные медийные кампании направлены на создание ложного представления об участии в боевых действиях. Российские технологи пытаются убедить студентов, что служба принесет им легкие деньги, высокий социальный статус и надежные государственные гарантии.

Использование населения в качестве ресурса

Таким образом происходит целенаправленная романтизация войны среди подростков и студенчества. Главная цель этих манипуляций заключается в привлечении максимального количества новобранцев для пополнения истончившихся подразделений российской армии.

Помимо навязывания российской идентичности жителям захваченных регионов, Кремль рассматривает местное население как расходный материал. Этот человеческий ресурс агрессор планирует использовать для дальнейшего продолжения боевых действий против Украины.

Напомним, Россия утвердила учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7 классов, которые с 1 сентября планируется использовать в школах на оккупированных территориях. В них украинские регионы описываются через призму российского имперского нарратива, а правозащитники считают это частью политики русификации и перевоспитания детей.

Кроме того, по данным ГУР, Россия систематически пытается уничтожить украинскую идентичность на оккупированных территориях, оказывая особое влияние на детей и молодежь. Оккупанты используют школы, пропагандистские мероприятия, молодежные организации, российскую символику и переписывание истории, чтобы навязать российские нарративы и сформировать лояльное к Кремлю поколение.