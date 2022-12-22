Целевая мобилизация в Украине: чем она отличается от общей

Общая мобилизация продолжится в Украине до 19 февраля. Некоторые граждане могут привлекаться к целевой мобилизации.

Целевая мобилизация направлена на восстановление объектов инфраструктуры после боевых действий. Подробнее об этом – расскажет 24 канал.

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Что такое целевая мобилизация

Целевая мобилизация возможна в восстановительный период после завершения боевых действий по ликвидации их последствий.

Это означает, что мужчин могут привлекать к ликвидации последствий военных действий на территориях, пострадавших от российской агрессии, и их восстановления.

Эти граждане не будут участвовать в боевых действиях, но будут работать на территориях после проведения разминирования и аварийно-спасательных работ с сохранением рабочего места, должности и средней зарплаты.

Кого могут привлечь к целевой мобилизации

Для ликвидации последствий войны могут привлекать силы гражданской защиты, которым помогут аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные и другие подразделения. На добровольной основе будут привлекаться трудоспособные украинцы, если возникнет потребность в дополнительных ресурсах.

Эти меры могут касаться:

ликвидации последствий пострадавших населенных пунктах;

ликвидации последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций;

мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Кстати, будет ли продолжена общая мобилизация в Украине в следующем году спрогнозировать сложно. Это зависит от хода войны.