Напомним, что в Украине до 21 ноября продолжили действие военного положения. Это автоматически пролонгировало всеобщую мобилизацию. Но есть те, кто может рассчитывать на отсрочку от призыва. И именно на них мы сосредоточим наше внимание на этот раз.

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Кто может рассчитывать на отсрочку

Отметим, что отсрочка от призыва предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней указаны определенные категории мужчин, которых не будут призывать к службе. Речь идет о:

сотрудниках компаний, организаций и органов, которых "забронировали" для выполнения своих обязанностей;

неспособных к службе лицах: у которых есть инвалидность или они временно непригодные из-за состояния здоровья;

гражданах, которые содержат и отвечают за троих или больше детей в возрасте до 18 лет. Также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности;

лицах, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

гражданах Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи, например за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом;

опекунах, усыновителях, названных родителях и родителях-воспитателях несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки;

народных депутатах Украины, а также некоторых категориях чиновников;

военнообязанных лицах, у которых есть муж или жена, что уже служат, и несовершеннолетний ребенок;

студентах высших учебных заведений, соискателях профессионального высшего образования.

Вышеперечисленные категории мужчин не могут мобилизовать без их согласия. Они добровольно могут пойти на службу, чтобы защищать свою страну.

Сколько будет действовать отсрочка

Здесь все зависит от обстоятельств, при которых эту самую отсрочку дали. Например, если речь идет о мужчине, у которого на иждивении жена с инвалидностью, то отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока они в браке. Или же до окончания признания ее человеком с инвалидностью, если группу предоставляли временно.

В то же время следует понимать, что в нынешних условиях предусмотреть дальнейшие действия сотрудников ТЦК невозможно. Если вы получили отсрочку, то есть вероятность, что вас будут регулярно вызывать в военкомат. Будут это делать для того, чтобы проверить вас.

По состоянию здоровья или в других подобных случаях отсрочка продлится 6 месяцев. После чего необходимо будет снова явиться в военкомат, где примут решение о ее продлении или призыве военнообязанного.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что делать в случае мобилизации во вражеское войско. В правительстве поделились советами, которые могут спасти вас от незаконных действий российских захватчиков.

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