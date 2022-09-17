Нагадаємо, що в Україні до 21 листопада продовжили дію воєнного стану. Це автоматично пролонгувало загальну мобілізацію. Але є ті, хто може розраховувати на відстрочку від призову. І саме на них ми зосередимо нашу увагу цього разу.

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Хто може розраховувати на відстрочку

Зауважимо, що відстрочка від призову передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У ній вказані певні категорії чоловіків, яких не призиватимуть до служби. Мовиться про:

співробітники компаній, організацій та органів, яких "забронювали" для виконання своїх обов'язків;

нездатні до служби особи: хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров'я;

громадяни, які утримують і відповідають за трьох або більше дітей до 18 років. Також підпадають опікуни та батьки повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності;

особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину;

громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір'ю чи батьком;

опікуни, усиновителі, названі батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування;

народні депутати України, а також деякі категорії чиновників;

військовозобов'язані особи, що мають чоловіка або дружину, що вже служить, і неповнолітню дитину;

студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти.

Вищеперелічені категорії чоловіків не можуть мобілізувати без їхньої згоди. Натомість вони добровільно можуть піти на службу, щоб захищати свою країну.

Скільки діятиме відстрочка

Тут усе залежить від обставин, за яких цю саму відстрочку дали. Наприклад, якщо мовиться про чоловіка, у котрого на утриманні дружина з інвалідністю, то відстрочка триватиме доти, поки вони у шлюбі. Або ж до закінчення визнання її людиною з інвалідністю, якщо групу надавали тимчасово.

Водночас слід розуміти, що в нинішніх умовах передбачити подальші дії співробітників ТЦК неможливо. Якщо ви отримали відстрочку, то є ймовірність, що вас регулярно викликатимуть до військкомату. Робитимуть це для того, щоб перевірити вас.

За станом здоров'я або в інших подібних випадках, відстрочка триватиме 6 місяців. Після чого необхідно буде знову з'явитися до військкомату, де ухвалять рішення про її продовження або ж призов військовозобов'язаного.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що робити в разі мобілізації до ворожого війська. В уряді поділилися порадами, які можуть врятувати вас від незаконних дій російських загарбників.

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