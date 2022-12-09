ВСУ не нужен этот балласт, – военный откровенно о повестках за нарушения

Украинцы рассказывают о ситуациях, когда мужчинам вручают повестки за определенное правонарушение. Однако пользы от таких новобранцев на фронте мало или совсем нет.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий Павел Вышебаба. Он говорит, что Вооруженные Силы Украины – большой и сложный механизм, для которого важно, чтобы каждый работник был мотивирован.

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Военный считает, что это нерациональное и даже вредное решение. Потому что часто немотивированные люди, не желающие идти в ряды ВСУ, являются обычным балластом.

Захочет ли человек насильно работать? Конечно, нет,

– добавил Вышебаба.

По словам Вышебабы, бригада только и думает, как их отправить домой, а это очень сложно.

"Он хочет домой? Так пусть едет. У нас достаточно мотивированных людей, которые хотят воевать", - резюмирует военный.

Убежал – значит не готов

Вышебаба не держит зла на мужчин, уехавших за границу, убегая от войны. Они просто чувствовали, что не смогут этого делать, не смогут воевать.

Однако люди, которые годами говорили о любви к Украине, били себя в грудь, или творческие люди, зарабатывавшие в Украине и кричавшие о безграничной любви к ней, вызывают у военного неоднозначные чувства. Поэтому всем, по его мнению, важно сейчас сделать правильные выводы.

У нас должна произойти перезагрузка творческой и политической элиты. Она должна основываться на выводах, кто что сделал и что говорил раньше,

– считает Вышебаба.

По словам военного, мы должны четко понять, кто важен и нужен этой стране, а кого можно и не звать домой с лазурных берегов Испании, когда здесь фронт залит кровью.

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О языке на фронте

Военный никогда не исправляет собратьев, говорящих на русском или суржике.

Раньше я думал, что украинский патриот может быть русскоязычным. А потом я задался вопросом: "А зачем?". Ибо русский для меня сейчас язык врага,

– отметил Вышебаба.

Он говорит, что наслаждается звучанием языка выходцев из разных регионов, диалектами. А на украинский не заставляет никого переходить, только мотивирует на собственном примере.

"Однако чем меньше звучит на русском, тем становится приятнее", – резюмировал военный.

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