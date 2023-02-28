Сколько продлится мобилизация и кого призывают первыми

В Украине продолжается мобилизация и военное положение из-за вторжения России. Поэтому повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

О том, сколько продлится мобилизация в Украине, какие ее особенности и кого призывают первыми – читайте в материале 24 Канала.

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Следует напомнить, что мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по здоровью. Состояние пригодности здоровья определяют военно-врачебные комиссии, созданные при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кого мобилизуют в Украине

В Украине призыву подлежат все граждане, пригодные к военной службе или те, которые находятся в запасе. Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что призываются военные с опытом и специалисты без опыта.

Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям,

– сказал Роман Горбач.

Военнообязанные лица должны приходить по вызову ТЦК для постановки на воинский учет и назначения на военное время.

Горбач подчеркнул, что сейчас призывают также ограниченно пригодных – лиц, у которых есть заболевания, вызывающие умеренные нарушения функций организма.

Какие волны мобилизации и сколько она будет продолжаться

ВСУ не подтверждает, что в Украине существуют какие-либо волны мобилизации, общая мобилизация провозглашена вместе с военным положением и продолжается непрерывно с 24 февраля 2022 года. Призываются все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, у которых есть опыт службы, важные специальности и они пригодны по состоянию здоровья.

Роман Горбач подчеркнул, что мобилизация происходит постоянно и непрерывно.

"Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", – пояснил он.

Поскольку мобилизацию продлили в Украине до 20 мая, поэтому сейчас она продлится до 20 мая.