Должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом. Об этом заявила глава партии "Слуга народа", Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Бронирование работников

По словам Елены Шуляк, сегодня есть большое количество специальностей работников бизнеса без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность.

Она отметила, что вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского Совета бизнеса, который объединяет 119 бизнес-ассоциаций, работающих в различных направлениях отечественной экономики.

Когда законопроект по мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады для народных депутатов важно будет оценить каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. В настоящее время действующая процедура требует определенного усовершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны,

– отметила Елена Шуляк.

Она напомнила, что деньги на финансирование сектора безопасности и обороны поступает от украинского бизнеса за счет уплаты налогов, а не международных партнеров, а потому такой бизнес "никаким образом не должен испытывать притеснений".

Шуляк подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, это Бюро экономической безопасности.

Глава партии "Слуга народа" отметила, что бизнес неоднократно отмечал, что необходимо усовершенствовать законодательство по БЭБ и сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, ожидающих рассмотрения.

По ее словам, для народных избранников это должно стать одной из приоритетных задач. Шуляк подчеркнула, что стоит выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а другие правоохранители не имели возможности проводить проверки или давить на бизнес.

Бронирование от мобилизации: основное