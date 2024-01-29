О ком именно идет речь, рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

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Генерал-майор отметил, что наверняка некорректно это озвучивать, впрочем, наиболее необходима пехота.

Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на враждебные позиции, отбивает врага,

– объяснил Николюк.

Также добавил, что наиболее массовая подготовка в Сухопутных войсках – это именно подготовка пехотинца. В то же время подчеркнул, что очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики.

"Но сегодня – это пехота", – подчеркнул командующий.

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