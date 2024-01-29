Про кого саме йдеться, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.
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Хто найбільше потрібен в ЗСУ
Генерал-майор зазначив, що напевно некоректно це озвучувати, втім, найбільше необхідна піхота.
Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога,
– пояснив Ніколюк.
Також додав, що найбільш масова підготовка в Сухопутних військах – це саме підготовка піхотинця. Водночас наголосив, що дуже важливі й безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто.
"Але сьогодні – це піхота", – підкреслив командувач.
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Зеленський про демобілізацію і справедливу мобілізацію
- Президент заявив, що важливо забезпечити справедливість для тих, хто вже провів 700 днів на фронті, і для тих, кого можуть мобілізувати.
- Український лідер висловив вдячність військовослужбовцям за захист держави й наголосив, що вони заслуговують на справедливі ротації, широкі відпустки та гідну оплату.
- "Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець. Але подяки замало. Я вважаю, спільнота вимагає справедливі ротації, вимагають дати широкі відпустки, вимагають давати гроші", – підкреслив Зеленський.
- Також він звернувся до військового керівництва з вимогою підготувати законопроєкт про справедливу мобілізацію, який би враховував потреби та права всіх бійців Сил оборони.
- Глава держави акцентував, що рішення має бути ухвалене не тому, що воно популярне чи ні, а насамперед для забезпечення справедливості та відповідальності щодо до тих, хто вже зробив внесок у захист України.