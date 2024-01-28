Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк наголосив, що є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію. Цей документ уже можуть ухвалити незабаром.

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Ніколюк зазначив, що наразі українське військове командування постійно проводить службові наради, де уточнюють фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу. Адже значна частина залучена в районах виконання бойових завдань.

Однак генерал запевнив, що станом на сьогодні ЗСУ спроможні навчити будь-яку кількість особового складу.

500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові,

– наголосив він.

Ніколюк також додав, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% наших військовослужбовців, а всі решта – в Україні. Генерал також уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".

"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що все не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", – пояснив Ніколюк.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш потрібні, командувач сказав, що це піхота, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, а також піхота, що заходить на ворожі позиції, відбиває ворога.

Водночас генерал наголосив, що важливими для нашого війська також лишаються й оператори безпілотників, і танкісти, і артилеристи, і мінометники та інші потрібні нашому війську професії.

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