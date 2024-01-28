На відстрочку від мобілізації мають право певні категорії осіб. Про те, хто може її отримати у лютому 2024 року – читайте у тексті 24 Каналу.

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Хто має право на відстрочку

Відстрочка від мобілізації – це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на певний термін. Ті, хто отримав відстрочку, все одно залишаються на військовому обліку ТЦК.

Підстави для отримання відстрочки:

стан здоров'я,

сімейні обставини,

у зв'язку з професійною діяльністю,

у зв'язку з навчанням та, або набуттям наукового ступеня,

через бронь.

Які хвороби є підставою для відстрочки

Відповідно до законодавства, відстрочку за станом здоров'я можуть отримати військовозобов'язані "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".

Деякі хвороби передбачають повне зняття з військового обліку, а не лише відстрочку.

Відстрочка через батьківство та опікунство

Військовозобов'язані чоловіки та жінки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо на їхньому утриманні перебувають троє і більше дітей молодше 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Крім цього, отримують відстрочку усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

Відстрочка через інвалідність дитини

Її можуть отримати:

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи.

Відстрочка через догляд

Таку відстрочку можуть отримати родичі:

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

Так само точно відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом стосується:

опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи.

особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

Відстрочка через професійну діяльність

Таку відстрочку передбачено для:

працівників органів військового управління (органів управління);

військових частин (підрозділів);

підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Національної поліції України;

Бюро економічної безпеки України;

Національного антикорупційного бюро України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України;

Управління державної охорони України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Відстрочка для заброньованих працівників

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України військовозобов'язані також отримують відстрочку від мобілізації

Відстрочка через навчання

Відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".