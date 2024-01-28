На відстрочку від мобілізації мають право певні категорії осіб. Про те, хто може її отримати у лютому 2024 року – читайте у тексті 24 Каналу.
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Хто має право на відстрочку
Відстрочка від мобілізації – це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на певний термін. Ті, хто отримав відстрочку, все одно залишаються на військовому обліку ТЦК.
Підстави для отримання відстрочки:
- стан здоров'я,
- сімейні обставини,
- у зв'язку з професійною діяльністю,
- у зв'язку з навчанням та, або набуттям наукового ступеня,
- через бронь.
Які хвороби є підставою для відстрочки
Відповідно до законодавства, відстрочку за станом здоров'я можуть отримати військовозобов'язані "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".
Деякі хвороби передбачають повне зняття з військового обліку, а не лише відстрочку.
Відстрочка через батьківство та опікунство
Військовозобов'язані чоловіки та жінки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо на їхньому утриманні перебувають троє і більше дітей молодше 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Крім цього, отримують відстрочку усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
Відстрочка через інвалідність дитини
Її можуть отримати:
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи.
Відстрочка через догляд
Таку відстрочку можуть отримати родичі:
- Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.
- Які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.
Так само точно відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом стосується:
- опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.
- особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи.
- особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами
Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.
Відстрочка через професійну діяльність
Таку відстрочку передбачено для:
- працівників органів військового управління (органів управління);
- військових частин (підрозділів);
- підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України;
- Збройних сил України;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Національної гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Національної поліції України;
- Бюро економічної безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро України;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної виконавчої служби України;
- Управління державної охорони України;
- інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.
Відстрочка для заброньованих працівників
Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України військовозобов'язані також отримують відстрочку від мобілізації
Відстрочка через навчання
Відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".