На отсрочку от мобилизации вправе определенные категории лиц. О том, кто может ее получить в феврале 2024 года– читайте в тексте 24 Канала.
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Кто имеет право на отсрочку
Отсрочка от мобилизации– это не освобождение от службы, а откладывание воинского долга на определенный срок. Те, кто получил отсрочку, все равно остаются на военном учете ТЦК.
Основания для получения отсрочки:
- состояние здоровья,
- семейные обстоятельства,
- в связи с профессиональной деятельностью,
- в связи с обучением и, или приобретением научной степени,
- через бронь.
Какие болезни являются основанием для отсрочки
Согласно законодательству, отсрочку по состоянию здоровья могут получить военнообязанные "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) )".
Некоторые болезни предполагают полное снятие с военного учета, а не только отсрочку.
Отсрочка через отцовство и попечительство
Военнообязанные мужчины и женщины имеют право на отсрочку от мобилизации, если на их содержании находятся трое и более детей младше 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Кроме этого, получают отсрочку усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишены родительской заботы, в возрасте до 18 лет;
Отсрочка из-за инвалидности ребенка
Ее могут получить:
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающих ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, которая получила тяжелую травму, требует трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, которая является лицом с инвалидностью I или II группы.
Отсрочка по уходу
Такую отсрочку могут получить родственники:
- Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.
- Имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.
Так же точно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается:
- опекунов лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным.
- лица, занятой постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы.
- лица, занятой постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам
Женщины и мужчины, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (проходит) военную службу по одному из видов военной службы.
Отсрочка через профессиональную деятельность
Такая отсрочка предусмотрена для:
- работников органов военного управления (органов управления);
- воинских частей (подразделений);
- предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины;
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Национальной гвардии Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Национальной полиции Украины;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро Украины;
- Государственного бюро расследований;
- Государственной исполнительной службы Украины;
- Управление государственной охраны Украины;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Отсрочка для забронированных работников
Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины военнообязанные также получают отсрочку от мобилизации
Отсрочка через обучение
Отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессиональной (профессионально-технической), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".