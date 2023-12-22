Военное положение и мобилизацию в Украине было введен с 24 февраля 2022 года на 90 дней. Впрочем, с тех пор их продолжали уже 8 раз. Военное положение в Украине будет продолжаться до тех пор, пока в Украине будет угроза со стороны России.

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Какой будет мобилизация в 2024 году

Известно, что на службу в 2024 году могут призвать несколько категорий граждан. Первоочередно это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта. Кроме того, мобилизуют мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный", не имеющих военного опыта.

Призову будут подлежать также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК.

На добровольной основе мобилизации подлежат женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Это касается также призывников в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавших в исполнении срочной службы, на службу по контракту.

Кроме того, добровольно вступить в ряды ВСУ могут люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Они будут служить по месту жительства.

Что известно о получении отсрочки

Руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что первое призывное уведомление вручается в возрасте от 18 до 60 лет с целью уточнения его регистрационных данных.

Каждое военнообязанное лицо должно явиться в ТЦК и СП, а также пройти медицинское освидетельствование. Это необходимо, чтобы выяснить состояние здоровья и, соответственно, пригодность к службе. Кроме того, нужно предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.

Если есть причины получения отсрочки, то согласно мобилизации он (военнообязанный – 24 Канал) не привлекается. Если же у него есть жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, от таких людей могут требовать для прохождения службы в тылу,

– отметил Фитьо.

Он также добавил, что наличие причин получения отсрочки должны доказать документы.

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