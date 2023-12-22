Военное положение и мобилизацию в Украине было введен с 24 февраля 2022 года на 90 дней. Впрочем, с тех пор их продолжали уже 8 раз. Военное положение в Украине будет продолжаться до тех пор, пока в Украине будет угроза со стороны России.
Смотрите также Нам придется сделать это: интервью с Подоляком о мобилизации и финале войны
Какой будет мобилизация в 2024 году
Известно, что на службу в 2024 году могут призвать несколько категорий граждан. Первоочередно это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта. Кроме того, мобилизуют мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный", не имеющих военного опыта.
Призову будут подлежать также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК.
На добровольной основе мобилизации подлежат женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Это касается также призывников в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавших в исполнении срочной службы, на службу по контракту.
Кроме того, добровольно вступить в ряды ВСУ могут люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Они будут служить по месту жительства.
Что известно о получении отсрочки
Руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что первое призывное уведомление вручается в возрасте от 18 до 60 лет с целью уточнения его регистрационных данных.
Каждое военнообязанное лицо должно явиться в ТЦК и СП, а также пройти медицинское освидетельствование. Это необходимо, чтобы выяснить состояние здоровья и, соответственно, пригодность к службе. Кроме того, нужно предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.
Если есть причины получения отсрочки, то согласно мобилизации он (военнообязанный – 24 Канал) не привлекается. Если же у него есть жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, от таких людей могут требовать для прохождения службы в тылу,
– отметил Фитьо.
Он также добавил, что наличие причин получения отсрочки должны доказать документы.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 21 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он не видит необходимости во взятии всех женщин на военный учет. Залужный также подчеркнул, что для того, чтобы производить замену военных, необходимо иметь обученных бойцов. Если же в ВСУ нет обученных военнослужащих, то определить сроки ротации невозможно.
- В то же время в ВСУ прокомментировали, законны ли случаи, когда повестки бросают в почтовые ящики или когда их вдвигают в двери квартир. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что такие повестки вручают для информирования. По его словам, эта повестка ни к чему не обязывает, однако информирует человека о том, что ему нужно обратиться в свой ТЦК и СП.
- Ранее Bild со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова написало, что в Украине планируют призвать на военную службу из-за границы мужчин 25-60 лет. Впрочем, 21 декабря у Минобороны опровергли это утверждение. В ведомстве сообщили, что никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.
- В Германии также отреагировали на подобные заявления. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман объяснил, что осуществлять принудительный возврат украинцев для военной службы не планируется. По словам министра, "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, проживающих в Германии.