Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что такие повестки вручают для информирования.
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Можно ли оставлять повестки в почтовых ящиках и дверях
Владимир Фитьо отметил, что эта повестка ни к чему не обязывает, однако информирует человека о том, что ему нужно обратиться в свой ТЦК и СП.
Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали. В принципе она может эту повестку просто проигнорировать, потому что ее нужно вручать лично в руки.
– сказал Фитьо.
Однако он подчеркнул, что если человек не избегает обновления своих военно-учетных данных или мобилизации, он, конечно, появится в своем ТЦК и СП после того, как увидит эту повестку. Более того, если у человека есть какие-то законные причины на получение отсрочки.
К слову, также Фитьо уточнил, что "осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено", в том числе в общественных местах.
Планируется ли в Украине усиление мобилизации
- Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сказал, что усиления мобилизации составом ТЦК нет и в ближайшее время не предполагается.
- Однако Верховная Рада планирует внести ряд изменений в процесс мобилизации. В частности, будет узаконена возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом.
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб и Главком подали запрос на мобилизацию еще 450 – 500 тысяч человек. Однако он отметил, что для того, чтобы принять столь важное решение, необходимо иметь комплексный план. В частности, нужно решить проблему с отпуском, ротацией и демобилизацией военных.