Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що такі повістки вручають для інформування.
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Чи можна залишати повістки у поштових скриньках та у дверях
Володимир Фітьо зазначив, що ця повістка ні до чого не зобов'язує, однак інформує людину про те, що їй потрібно звернутися до свого ТЦК та СП.
Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували. В принципі вона може цю повістку просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки,
– сказав Фітьо.
Однак він підкреслив, що якщо людина не уникає оновлення своїх військово-облікових даних чи мобілізації, то вона, звичайно, з'явиться у свій ТЦК та СП після того, як побачить цю повістку. Ба більше, якщо у людини є якісь законні причини на отримання відстрочки.
До слова, також Фітьо уточнив, що "здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", зокрема в громадських місцях.
Чи планується в Україні посилення мобілізації
- Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін сказав, що посилення мобілізації складом ТЦК немає і найближчим часом не передбачається.
- Однак Верховна Рада планує внести низку змін до процесу мобілізації. Зокрема буде узаконена можливість вручення повістки не тільки особисто під розписку, а й через електронну пошту і рекомендованим листом.
- Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію ще 450 – 500 тисяч людей. Однак він зазначив, що для того, щоб ухвалити таке важливе рішення, необхідно мати комплексний план. Зокрема потрібно розв'язати проблему з відпусткою, ротацією та демобілізацією військових.