Верховна Рада планує прийняти комплекс змін до законів, які змінять правила мобілізації, військової служби та звільнення під час воєнного стану. Це пов'язано із тим, що старі закони не до кінця відповідають теперішнім умовам.

Дивіться також Мобілізація в Україні: кого торкнеться призов з січня 2024 року

Які рішення можуть прийняти

Депутати розглядають зміни до законів та постанов, які допоможуть врегулювати частину правил починаючи від військового обліку, закінчуючи лікуванням поранених військових. Керівник партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що відповідний законопроєкт можуть ухвалити вже до кінця 2023 року.

Ми намагаємося на комітеті створити "матрицю мобілізації та демобілізації", скласти всі умови в одну таблицю і врегулювати ці питання,

– заявив Арахамія.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутат Роман Костенко пояснив, що нам потрібно встановити чіткі правила, щоб людина розуміла, на яких умовах вона служить.

За його словами, можуть бути змінені повноваження працівників ТЦК.

Зміни можуть стосуватись повісток

Костенко пояснив, що законопроєкт збільшує повноваження ТЦК. Це пов'язано із тим, що зараз у тих, кого намагаються мобілізувати, виникає дуже багато питань. Він також сказав, що часто поліція відсторонюється від цих питань.

Можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани; і людей, яких незаконно намагаються притягнути. Але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, – захищати країну,

– сказав депутат.

Він повідомив про можливі зміни:

розширюються права ТЦК, вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи;

працівники ТЦК зможуть перевіряти приписні і документи;

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що в новому законопроєкті будуть змінені правила вручення повісток. Зокрема:

буде узаконена можливість вручення повістки не тільки особисто під розписку, а й через електронну пошту і рекомендованим листом;

почне діяти електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників для військового обліку онлайн;

повістки хочуть дозволити вручати представникам органів виконавчої влади, а не тільки самоуправління.

В ТЦК пояснили причину посилення мобілізації