Эти документы в любой момент могут попросить показать представители ТЦК и СП или полиции. К тому же недавно были введены новые образцы военно-учетного документа.

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Когда надо заменить военно-учетные документы

Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:

Приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);

Военный билет или удостоверение офицера запаса;

Временное удостоверение;

Военно-учетный документ на бланке нового образца;

Электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее считаются действующими до выдачи документа нового образца.

Однако есть случаи, когда новый документ получить нужно:

после взятия гражданина на воинский учет как призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, который находился на воинском учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;

в случае изменения категории по воинской обязанности;

в случае отсутствия места для внесения изменений в имеющемся документе;

если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

в случае потери (порчи) документа;

если есть желание изменить военно-учетный документ старого образца на новый.

Сейчас для украинцев самый простой вариант получить свой военно-учетный документ – сделать это в смартфоне в приложении Резерв+. После обновления военно-учетных данных, в приложении автоматически подтягивается электронный документ, который абсолютно идентичен бумажному варианту.