Эти документы в любой момент могут попросить показать представители ТЦК и СП или полиции. К тому же недавно были введены новые образцы военно-учетного документа.
Интересно Чтобы мобилизация окончательно заработала: Дикий назвал 2 критические вещи, которые необходимо доработать
Когда надо заменить военно-учетные документы
Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:
- Приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);
- Военный билет или удостоверение офицера запаса;
- Временное удостоверение;
- Военно-учетный документ на бланке нового образца;
- Электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).
Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее считаются действующими до выдачи документа нового образца.
Однако есть случаи, когда новый документ получить нужно:
- после взятия гражданина на воинский учет как призывника, военнообязанного или резервиста;
- если призывник, который находился на воинском учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;
- в случае изменения категории по воинской обязанности;
- в случае отсутствия места для внесения изменений в имеющемся документе;
- если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- в случае потери (порчи) документа;
- если есть желание изменить военно-учетный документ старого образца на новый.
Сейчас для украинцев самый простой вариант получить свой военно-учетный документ – сделать это в смартфоне в приложении Резерв+. После обновления военно-учетных данных, в приложении автоматически подтягивается электронный документ, который абсолютно идентичен бумажному варианту.