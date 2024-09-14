Ці документи в будь-який момент можуть попросити показати представники ТЦК та СП або поліції. До того ж нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікового документа.

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Коли треба замінити військово-облікові документи

Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:

Приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);

Військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

Тимчасове посвідчення;

Військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

Електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).

Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Проте є випадки, коли новий документ отримати потрібно:

після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов'язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

Наразі для українців найпростіший варіант отримати свій військово-обліковий документ – зробити це у смартфоні у застосунку Резерв+. Після оновлення військово-облікових даних, у застосунку автоматично підтягується електронний документ, який є абсолютно ідентичний паперовому варіанту.