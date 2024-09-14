Ці документи в будь-який момент можуть попросити показати представники ТЦК та СП або поліції. До того ж нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікового документа.
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Коли треба замінити військово-облікові документи
Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:
- Приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);
- Військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
- Тимчасове посвідчення;
- Військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
- Електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).
Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
Проте є випадки, коли новий документ отримати потрібно:
- після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;
- якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;
- у разі зміни категорії щодо військового обов'язку;
- у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;
- якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
- у разі втрати (зіпсування) документа;
- якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.
Наразі для українців найпростіший варіант отримати свій військово-обліковий документ – зробити це у смартфоні у застосунку Резерв+. Після оновлення військово-облікових даних, у застосунку автоматично підтягується електронний документ, який є абсолютно ідентичний паперовому варіанту.