Сколько еще будет длиться мобилизация в Украине
Источник:NV.ua
В Украине введено военное положение, которое длится с 24 февраля 2023 года. Все это время в стране объявлена всеобщая мобилизация и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными.
В Украине мобилизация общая и проводится открыто. Мобилизационные планы составляет высшее военно-политическое руководство, и изменения вносятся по необходимости Генштаба для подготовки к оборонительным или наступательным операциям.
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Сколько в Украине продлится мобилизация
Военное положение и мобилизацию в Украине провозглашает президент. Они могут продолжаться до 90 дней, после чего их нужно продолжать по представлению президента Верховной Радой, которая принимает закон о внедрении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.
Общая мобилизация уже продолжалась в Украине на следующие периоды:
- с 24 февраля по 25 мая 2022;
- с 25 мая по 23 августа 2022;
- с 23 августа по 21 ноября 2022;
- с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023;
- с 20 мая по 18 августа 2023;
- с 18 августа 2023 года по 15 ноября 2023 года.
Следует отметить, что общая мобилизация в Украине проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ и других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.
Общую мобилизацию проводят ТЦК и СП согласно планам, получаемым после подтверждения потребностей Генштаба. Обеспечение проведения осуществляют местные органы самоуправления.