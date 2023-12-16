Сколько еще будет длиться мобилизация в Украине

В Украине введено военное положение, которое длится с 24 февраля 2023 года. Все это время в стране объявлена всеобщая мобилизация и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными.

В Украине мобилизация общая и проводится открыто. Мобилизационные планы составляет высшее военно-политическое руководство, и изменения вносятся по необходимости Генштаба для подготовки к оборонительным или наступательным операциям.

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Сколько в Украине продлится мобилизация

Военное положение и мобилизацию в Украине провозглашает президент. Они могут продолжаться до 90 дней, после чего их нужно продолжать по представлению президента Верховной Радой, которая принимает закон о внедрении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Общая мобилизация уже продолжалась в Украине на следующие периоды:

с 24 февраля по 25 мая 2022;

с 25 мая по 23 августа 2022;

с 23 августа по 21 ноября 2022;

с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023;

с 20 мая по 18 августа 2023;

с 18 августа 2023 года по 15 ноября 2023 года.

15 ноября мобилизацию в Украине объявили до 14 февраля 2025 года. Скорее всего, после этого она снова продлится еще на 90 дней.

Следует отметить, что общая мобилизация в Украине проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ и других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Общую мобилизацию проводят ТЦК и СП согласно планам, получаемым после подтверждения потребностей Генштаба. Обеспечение проведения осуществляют местные органы самоуправления.