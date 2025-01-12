Мобилизация в 2025 году: кого можно забронировать через Дию

С 1 декабря предприятия, которые сохранили статус критичности во время аудита, могут бронировать работников только онлайн. В частности, через портал Дия.

Кто именно может быть забронирован через Дию, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

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Бронирование работников через Дию в 2025 году

Категории работников, подлежащих бронированию по новому порядку, а также объем бронирования в зависимости от органов власти или предприятий, учреждений и организаций определены в пунктах 5 – 13 постановления 1332.

Обязательно подлежат бронированию военнообязанные, которые работают на таких должностях или в таких сферах:

должности категории "А", – руководители областных, районных администраций (включая военные администрации); мэры, главы областных, районных, сельских и поселковых советов;

критически важные предприятия, – бенефициарные владельцы, которые не являются работниками. Также члены наблюдательных советов стратегических предприятий (активы более 200 миллионов гривен) и экономически важных компаний (активы более 2 миллиардов гривен или доход более 1,5 миллиарда гривен в год);

международные и спортивные сферы, – работники учреждений ООН, международных организаций, украинских представительств, которые имеют официальный статус; члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

топливно-энергетический комплекс, – работники и подрядчики, которые привлечены к бесперебойной работе энергосистемы и газотранспортной системы;

технические специалисты, – работники аварийно-восстановительных бригад операторов мобильной связи и интернета;

Специалисты в сфере протезно-ортопедического производства.

Для других категорий работников бронируется 50% военнообязанных,

– отметили в Министерстве.

Уточнили, в органах власти и местное самоуправление должности категорий "Б" и "В". Кроме того, Работники других государственных органов (полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, ГСЧС, БЭБ).

По критически важных предприятий, – работники, которые выполняют ключевые функции. Международные проекты и гуманитарная деятельность, – исполнители проектов международной технической помощи. Также могут быть забронированы работники Красного Креста и других украинских гуманитарных организаций.

По иностранным компании и медиа, – должности в представительствах международных компаний (для медиа до 15 человек – 100%, более 15 – 50%).

Кстати, Минобороны может принять решение об увеличении количества работников, подлежащих бронированию, если это необходимо для обеспечения функционирования важных сфер.

"Эти правила позволяют сбалансировать потребности обороны страны с необходимостью поддержки критических секторов экономики и управления", – отметили в Минцифры.