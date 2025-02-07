В каких случаях это возможно – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

Читайте также Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку и как изменились правила ее оформления

Кто и при каких условиях может служить после 60 лет

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", одна категория военнослужащих может служить до 65 лет.

В целом максимальный возраст службы составляет:

45 лет: для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе, младших офицеров;

50 лет: для военных старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга), военных старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту;

55 лет: для военных высшего сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту, военных старшего офицерского состава – полковников (капитанов 1 ранга);

60 лет: для военных высшего офицерского состава – генералов и аналогичных морских званий, высшего военного руководства. Также для рядовых, сержантов и старшин, младших и старших офицеров, которые служат во время действия военного положения;

65 лет: для военных высшего офицерского состава во время особого и военного положения.

Стоит отметить, что во время действия военного положения военнослужащие, которые имеют уникальный опыт и признаны ВВК пригодными, могут служить более 5 лет предельного возраста. В основном это касается военнослужащих, которые имеют высокую профессиональную подготовку и опыт практической работы на занимаемой ими должности.

Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг 60 лет, по желанию он может остаться на службе еще до 5 лет или быть уволен.