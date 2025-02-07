В каких случаях это возможно – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.
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Кто и при каких условиях может служить после 60 лет
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", одна категория военнослужащих может служить до 65 лет.
В целом максимальный возраст службы составляет:
- 45 лет: для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе, младших офицеров;
- 50 лет: для военных старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга), военных старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту;
- 55 лет: для военных высшего сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту, военных старшего офицерского состава – полковников (капитанов 1 ранга);
- 60 лет: для военных высшего офицерского состава – генералов и аналогичных морских званий, высшего военного руководства. Также для рядовых, сержантов и старшин, младших и старших офицеров, которые служат во время действия военного положения;
- 65 лет: для военных высшего офицерского состава во время особого и военного положения.
Стоит отметить, что во время действия военного положения военнослужащие, которые имеют уникальный опыт и признаны ВВК пригодными, могут служить более 5 лет предельного возраста. В основном это касается военнослужащих, которые имеют высокую профессиональную подготовку и опыт практической работы на занимаемой ими должности.
Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг 60 лет, по желанию он может остаться на службе еще до 5 лет или быть уволен.