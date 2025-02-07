У яких випадках це можливо – розповідає 24 Канал. Варто зазначити, що нещодавно Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

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Хто та за яких умов може служити після 60 років

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", одна категорія військовослужбовців може служити до 65 років.

Загалом максимальний вік служби становить:

45 років: для рядових, молодших сержантів й старшин на контрактній службі, молодших офіцерів;

50 років: для військових старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу), військових старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

55 років: для військових вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, військових старшого офіцерського складу – полковників (капітанів 1 рангу);

60 років: для військових вищого офіцерського складу – генералів та аналогічних морських звань, вищого військового керівництва. Також для рядових, сержантів й старшин, молодших й старших офіцерів, які служать під час дії воєнного стану;

65 років: для військових вищого офіцерського складу під час особливого та воєнного стану.

Варто зазначити, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід та визнані ВЛК придатними, можуть служити понад 5 років граничного віку. Здебільшого це стосується військовослужбовців, які мають високу професійну підготовку та досвід практичної роботи на займаній ними посаді.

Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг 60 років, за бажанням він може залишитись на службі ще до 5 років або бути звільнений.