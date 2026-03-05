В Украине готовят масштабную реформу мобилизации: что изменится уже с марта
- Министерство обороны Украины готовит реформу мобилизации с целью устранения накопившихся проблем и повышения законности и прозрачности процесса.
- Реформа может включать привлечение большего количества иностранных добровольцев для службы в армии Украины.
В Украине готовят масштабные изменения в системе мобилизации. Министерство обороны работает над комплексной реформой, которая должна изменить подходы к призыву и устранить проблемы, которые накапливались годами.
Ожидается, что часть нововведений могут представить уже в марте, пишет "ТСН".
Смотрите также Законно ли вручать повестки через родственников: дали четкий ответ
Какую реформу мобилизации готовят в Украине?
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако власть готовит существенные изменения в ее механизмы. По словам министра обороны Михаила Федорова, речь идет о системном и комплексном решении.
Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,
– отметил чиновник.
Пакет предложений сначала планируют представить президенту, после чего его могут передать на рассмотрение парламента.
Источники в Верховной Раде сообщают, что старт изменений могут запланировать уже на март. При этом окончательные детали реформы пока не раскрываются, ведь их должны согласовать на разных уровнях власти.
Эксперты и депутаты отмечают, что новые правила могут коснуться как организации призыва, так и ответственности за нарушение мобилизационного законодательства.
Одной из ключевых целей изменений в мобилизационной системе называют прекращение так называемой "бусификации" – случаев принудительной доставки людей в территориальные центры комплектования.
Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны парламентского комитета Федор Вениславский объяснил, что президент поставил задачу сделать мобилизацию максимально законной и прозрачной.
По его словам, все процедуры должны проходить исключительно в рамках законодательства и с соблюдением прав человека. Парламентский комитет контролирует ситуацию и реагирует на случаи нарушений во время мобилизационных мероприятий.
Ожидается, что новая модель мобилизации должна убрать скандальные практики и ввести более четкие процедуры взаимодействия между гражданами и ТЦК.
Иностранцев могут привлекать к службе в армии
Еще одно направление изменений – возможное расширение участия иностранцев в боевых действиях на стороне Украины.
В Верховной Раде отмечают, что сейчас в армии служит относительно небольшое количество иностранных добровольцев. Однако в будущем их количество могут значительно увеличить.
Некоторые парламентарии считают, что если законодательные изменения позволят привлекать значительно больше добровольцев из других стран, то речь пойдет уже не о сотнях, а о десятках тысяч людей. Это может частично компенсировать потребность в дополнительном личном составе.
В то же время ключевым вопросом остается качество подготовки таких бойцов и готовность иностранцев участвовать в боевых действиях.
Введут ли новые ограничения для уклонистов?
Параллельно с реформой мобилизации власть рассматривает и возможность усиления ответственности для тех, кто уклоняется от воинского учета.
В частности, обсуждается идея применения ограничений, подобных тем, которые действуют для должников по уплате алиментов. Речь идет о возможном блокировании банковских счетов или запрете управления транспортом.
Такие ограничения могут касаться мужчин, которые не стали на воинский учет или системно нарушают мобилизационные правила. В то же время в парламенте отмечают, что многие такие санкции уже предусмотрены действующим законодательством, но их применение могут уточнить. По словам депутатов, новая система может сочетать как стимулирующие механизмы, так и более жесткие меры ответственности.
После согласования предложений их могут внести в Верховную Раду в виде законопроекта. Только после этого депутаты будут рассматривать новые правила и решать, поддерживать ли реформу. То есть, март может стать началом масштабного обновления системы мобилизации, однако окончательные параметры реформы станут известны после официального представления документов.