"Бесконтактная мобилизация": ТЦК больше не смогут останавливать авто и стоять на блокпостах
- В 2026 году мобилизация в Украине перейдет к цифровой модели, с автоматическими проверками и без остановок авто ТЦК на улицах.
- Проверки военно-учетных документов будут осуществлять только Нацполиция, Нацгвардия и СБУ, а камеры будут автоматически считывать номера авто для контроля за военнообязанными.
В 2026 году мобилизационные процессы ждут цифровые изменения. Государство стремится вернуть доверие к ВСУ и убрать хаос в проверках.
О новых правилах технологической мобилизации информирует 24 Канал.
Как изменится мобилизация в 2026 году?
Из-за системных конфликтов между военными ТЦК и обществом государство меняет формат мобилизационных мероприятий.
Мобилизация в 2026 году претерпит системные изменения и перейдет от ручного контроля к цифровой модели. Военные ТЦК больше не будут останавливать авто на улице, а вся система учета будет работать по четким правилам с автоматическими проверками.
Государство объясняет такие изменения стремлением снять с военных обязанности полицейских и восстановить доверие к ВСУ. Также целью цифровизации является устранение хаотичных проверок. Отныне полномочия по проверке военно-учетных документов переходят к Нацполиции, Нацгвардии и СБУ.
Контроль за военнообязанными станет более технологичным. Камеры автоматически будут считывать номера авто, и если владелец есть в базе "Оберег", сигнал мгновенно будет поступать ближайшему патрулю. Если же данные в Резерв+ не обновлены или человек нарушил правила, полиция может применить санкции – штрафы, ограничения управления авто или задержать человека и доставить его в сервисный центр для проверки.
В Резерв+ появились новые функции: что известно?
В пресс-службе Минобороны сообщили, что для военнообязанных доступен ряд уведомлений от приложения Резерв+.
В частности приложение уже направляет уведомления в приложении о представлении и снятии с розыска, нарушение правил воинского учета и штрафы, обновление Резерв ID, изменение или получение данных, предоставление отсрочки или бронирования, получение электронного направления на ВВК.
В ведомстве отметили, что оповещение в Резерв+ не является повесткой и не считается ее вручением.