Какие действия во время мобилизации являются незаконными: объяснение юриста

В прошлом году в Украине произошло несколько скандалов связанных с мобилизацией. Юрист и омбудсмен по правам человека указывают на системные нарушения, в частности со стороны ВВК и ТЦК.

Какие действия являются незаконными во время мобилизации?

Одним из самых распространенных явлений незаконной мобилизации называют несоответствие состояния здоровья с заключением военно-врачебной комиссии. По словам военного юриста Евгения Филипца, бывают случаи, когда людей с заболеваниями признают пригодными, а без них – непригодными. Поэтому украинцы вынуждены оспаривать решение ВВК.

Была история, что человек в сентябре приходил, мы общаемся о мобилизации, о ВВК. Пока человек был на полигоне, обжаловали вывод ВВК, чтобы пройти повторно комиссию. А в ноябре об этом мужчине уже говорили, как о без вести пропавшем,

– рассказал юрист.

Также были случаи мобилизации людей с психическими расстройствами или наркозависимостью, утверждают в материале. Несмотря на это, ВВК признавала их годными к службе. Такими делами занимаются адвокаты, которые работают по обращениям родственников мобилизованных.

Отмечается, что решение ВВК можно обжаловать сразу, однако мобилизованным часто не выдают на руки заключение комиссии. Поэтому люди не могут вовремя обратиться в суд.

Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, количество жалоб на действия ТЦК ежегодно растет. По его словам, не все обращения подтверждаются, однако есть случаи, когда совершаются даже уголовные правонарушения.

Отдельно обращают внимание на незаконное задержание граждан. Омбудсмен сообщил, что ТЦК иногда ограничивают свободу людей, забирают личные вещи и применяют силу.

Эта сила приводит к очень негативным явлениям, когда граждане Украины попадают в больницы, а иногда даже умирают,

– резюмировал Лубинец.

