Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командира 3 отдельной штурмовой бригады, полковника Андрея Билецкого в в интервью Натальи Мосейчук.

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Среди военных нет сторонников "бусификации"

Как отметил Андрей Билецкий, среди военных нет тех, кто поддерживает принудительную мобилизацию мужчин просто с улицы. Такие меры, по его мнению, не приносят пользы. Иногда командиры не знают, что делать с немотивированными военнослужащими.

Что потом с этим тигром делать, сержанту, офицеру или бойцу, которому такого орла дали в отделение? Иногда проблем потом на порядок больше, чем пользы,

– сказал полковник.

Билецкий добавил, что армия – это такие же украинцы, как и те, кто просто ходит по улице. Но, если человека заставили против его воли идти на войну, то это не хорошо для обороны страны.

Военные поддерживают эффективный рекрутинг

Принудительная мобилизация в Украине возмущает командира 1 батальона бригады "Азов" Богдан Гришенкова. По его словам, ТЦК часто отправляют на фронт 50-летних мужчин, которые не способны выполнять боевые задачи.

Воин отметил, что мобилизация должна быть системной, с фокусом на подготовленных бойцов. А методы мобилизации вроде запихивания людей в бусы на самом деле имеют плохие последствия для качества украинской армии.