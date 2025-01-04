Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командира 3 окремої штурмової бригади, полковника Андрія Білецького в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Серед військових немає прихильників "бусифікації"

Як зазначив Андрій Білецький, серед військових немає тих, хто підтримує примусову мобілізацію чоловіків просто з вулиці. Такі заходи, на його думку, не приносять користі. Іноді командири не знають, що робити з невмотивованими військовослужбовцями.

Що потім з цим тигром робити, сержанту, офіцеру або бійцю, якому такого орла дали в відділення? Інколи проблем потім на порядок більше, ніж користі,

– сказав полковник.

Білецький додав, що армія – це такі самі українці, як і ті, хто просто ходить вулицею. Але, якщо людину змусили проти її волі йти на війну, то це не є добре для оборони країни.

Військові підтримують ефективний рекрутинг

Примусова мобілізація в Україні обурює командира 1 батальйону бригади "Азов" Богдан Грішенкова. За його словами, ТЦК часто відправляють на фронт 50-річних чоловіків, які не здатні виконувати бойові завдання.

Воїн наголосив, що мобілізація має бути системною, з фокусом на підготовлених бійців. А методи мобілізації на кшталт запихання людей у буси насправді мають погані наслідки для якості української армії.