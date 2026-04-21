Нардеп шокировал заявлением: какой сейчас средний возраст мобилизованных в учебных центрах
21 апреля, 14:31
Нардеп шокировал заявлением: какой сейчас средний возраст мобилизованных в учебных центрах

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Средний возраст мобилизованных в некоторых учебных центрах превышает 40 лет, что затрудняет выполнение боевых задач.
  • Нардеп Вадим Ивченко считает, что приоритет в мобилизации следует предоставлять мужчинам в возрасте 25 – 50 лет.

Средний возраст мобилизованных в некоторых учебных центрах превышает 40 лет. Это затрудняет выполнение боевых задач на фронте.

Об этом заявил нардеп Вадим Ивченко, пишут "Новости.LIVE".

Какой средний возраст мобилизованных?

По словам депутата, в отдельных учебных центрах средний возраст мобилизованных превышает 40 лет. В то же время он отказался уточнять, о каких именно центрах идет речь.

Ивченко отметил, что людям старшего возраста значительно сложнее выполнять задачи, требующие физической силы и сноровки, в частности быстро передвигаться, обустраивать позиции или участвовать в боевых действиях.

Извините, но война точно не для 60-летних мужчин. Потому что они разные, в большинстве случаев разные. И выполнять задания нужно разное. И проползти нужно там пять – семь километров, и пройти двадцать километров с соответствующими сумками и так далее. И еще и состояние здоровья должно быть совершенным ко всем этим вещам,
– отметил нардеп.

Иващенко добавил, что ТЦК должны сосредотачиваться на качестве мобилизованных, а не на их количестве. По его мнению, приоритет следует предоставлять мужчинам в возрасте 25 – 50 лет, а не старшим категориям.

Какие последние новости по мобилизации в Украине?

  • В Ровенском областном ТЦК и СП заявили, что военнослужащий, который впервые самовольно оставил часть, может быть освобожден от уголовной ответственности. Впрочем для этого требуется письменное согласие командира и добровольное обращение в суд, следователя или прокурора с просьбой вернуться на службу.

  • В Минобороны сообщили, что теперь мобилизованные граждане, которые имеют диплом бакалавра или магистра, могут получить офицерское звание по упрощенной и ускоренной процедуре.

  • Также отныне военнообязанные должны подавать заявления на отсрочку через ЦПАУ. Тогда как граждане в возрасте от 18 до 25 лет имеют возможность подписать однолетний контракт с ВСУ, а после завершения службы получить отсрочку от призыва на 12 месяцев.