Дифференцированная мобилизация: Арестович объяснил, кого можно и нужно выпускать за границу

Алексей Арестович убежден, что в Украине необходимо ввести дифференцированную мобилизацию. Согласно ей, можно было бы определенные категории мужчин выпускать за границу законно.

Соответствующее мнение советник главы Офиса Президента озвучил в эфире с Марком Фейгиным. Он считает, что необходимо усилить перечень лиц, имеющих законное право пересекать государственную границу во время военного положения .

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Мобилизовать должны не всех

Алексей Арестович в этом отношении Америку не открыл. Но он в очередной раз отметил то, о чем говорят также сами военные. Нужно прежде всего мобилизовывать тех, у кого есть соответствующее желание. Ведь нашему государству необходимы профессиональные военные.

В то же время следует разрешать выезжать за границу людям, у которых низкая мотивация к службе. Они могут приносить Украине валюту, содержать свои семьи, а также работать на экономику. Например, Алексей Арестович привел тех же моряков.

В то же время, советник главы ОП подчеркнул, что не он принимает соответствующие решения. Но очень хотел бы, чтобы к нему прислушались те, кто имеет на это влияние.

На решение влияют военные расчеты

Но решаю не я. И решающие люди могут иметь больший объем информации, и видеть больше, чем я в этом случае. Нет там злодеев у нас, которые сидят и думают "как бы так не дать уехать украинцу?" Есть какой-то расчет,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что соответствующие расчеты предоставляются военными. Они, конечно, могут быть несколько неточными. Поэтому в этом случае, заметил Арестович, есть один правильный вопрос. Доверяем ли мы сейчас украинской армии. Советник главы ОП подчеркнул, что он доверяет.

Накануне мы рассказывали, какая судьба ждет тех мужчин, которые выехали за границу до войны и не вернулись в Украину . Юрист Ростислав Кравец успокоил эту категорию потенциальных призывников. Он подчеркнул, что ответственность за это во время военного положения не предусмотрена.

Более того, он назвал инициативы народных депутатов, предусматривающих наказание за это, незаконными. Кроме того, законопроекты, пытающиеся продвинуть в Раде, полностью и полностью противоречат нормам Конституции Украины. Так что, скорее всего, их никто и не будет принимать.

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