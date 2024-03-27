О трудностях с мобилизацией мобилизацией в интервью рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар. По его словам, большая часть военнообязанных, которые добровольно были готовы идти защищать родную землю, уже в первый год полномасштабного вторжения ушли на фронт.

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ТЦК работает с гражданами

Органы местного самоуправления, которые должны осуществлять оповещение военнообязанных, свою задачу не выполняют. Более того, они порой вообще откровенно саботируют то, что прописано в законе.

Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия оповещения своими силами,

– отмечает Боднар.

По его словам, те, кто уклоняется от мобилизации, чаще всего обвиняют сотрудникам ТЦК то, что они сами якобы уклонисты и должны отправляться на фронт. В то же время Боднар отметил, что 70% военнослужащих в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП – военные, которые вернулись из боевых частей. Если говорить о роте охраны, то там этот показатель составляет 90%. Заместитель начальника в интервью подчеркнул, что все они проходили службу и стали непригодными то ли из-за приобретенных заболеваний, или в результате ранений.

Если говорить об остальных, то это в основном женщины и представители старшего поколения. Он отметил, что женщин пытались привлекать к мероприятиям оповещения военнообязанных об их гражданском долге. Впрочем, последние или игнорировали их, или вели себя провокационно.

Есть момент того, что наряду с физиологической травмой, ограниченно годные к военной службе часто имеют и душевные раны. И когда человека, который прошел нелегкий боевой путь, в тыловом городе гражданские будут "посылать на фронт", конечно, в ответ возникает агрессия. Мы такие моменты со стороны наших работников пресекаем. С другой стороны, это доказывает, что в ТЦК работают никакие не уклонисты,

– подчеркнул Боднар.

В то же время он отметил, что сейчас в областном ТЦК вынуждены привлекать 70 – 80% личного состава к проведению мобилизационных мероприятий. Боднар добавил, что это крайняя мера, которая не приносит им ни какой радости, ни какой материальной выгоды.

"Это лишняя работа, которую не должен был бы делать ТЦК. Еще год назад этой задачи в нашем положении не было. Повторюсь, этим должны заниматься органы местного самоуправления и руководители предприятий, учреждений, организаций. Но и власть на местах, и начальники в союзе с подчиненными ищут пути уклонения от призыва", – добавил он.

По словам Боднара, это им удается из-за неполного соответствия законодательства нашего государства. Он также выразил надежду, что реалии сегодняшнего дня изменятся, когда примут закон о мобилизации.