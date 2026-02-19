Ажиотаж на высшее образование в 40+: нардеп о том, сохранится ли отсрочка для студентов

В Украине сейчас массово появились абитуриенты в возрасте 40 – 50 лет. Это может свидетельствовать о том, что высшие учебные заведения стали прибежищем для тех, кто уклоняется от призыва.

Поэтому член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" объяснил, как это работает.

Будут ли студенты иметь отсрочку?

Федор Вениславский объяснил, что стоит вопрос расширения перечня соискателей образования.

Было предусмотрено, что должно быть право на отсрочку только для тех, кто получает последовательные уровни образования, например, сначала среднее, потом предвысшее, высшее, аспирантура, а не так, что ты получил инженерное образование, а потом пошел на психолога. Мы их частично нивелировали,

– отметил депутат.

Как отметил Вениславский, речь идет о мужчинах 40 – 50 лет. Ведь такое массовое желание получить образование в этом возрасте, вероятно, не соответствует действительности.

Однако, он отметил, что вопрос отмены отсрочки не касается выпускников школы, ведь стране необходимо беспокоиться о будущем молодых людей, которые сейчас учатся. Как отметил Вениславский, разрешение на выезд за границу тоже играет роль для этого поколения.

Что известно о новостях мобилизации в Украине?