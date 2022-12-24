Как будет проходить мобилизация в 2023 году: детали от командования Сухопутных войск ВСУ

В Украине продлили мобилизацию до 19 февраля. В ВСУ рассказали, как именно она будет проходить в 2023 году и будут ли новые волны.

В Украине мобилизация идет планово. Пока новые волны не предсказывают. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пишет 24 канал.

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"Никаких волн не предвидится"

Горбач отметил, что с начала мобилизации никаких волн не было. На первом этапе призывали больше людей. Впоследствии показатели снижались, и сейчас они уже на гораздо более низком уровне, чем в начале.

Представитель командования Сухопутных войск также добавил, что количество призыва мобилизованных зависит именно от ситуации на фронте. Он отметил, что все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация Территориальными центрами комплектования.

Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все влияющие факторы давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и призвано от 200 до 300 тысяч граждан, учтен. Поэтому сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не предвидится,

– подчеркнул Горбач.

В настоящее время для комплектования ВСУ необходимы все специальности. Однако, прежде всего, нужны стрелки, связисты, шифровщики и так далее.

Как будет происходить мобилизация после Нового года

Также начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ уточнил, что мобилизация как до, так и после Нового года будет проводиться.

Мобилизация происходит постоянно, ежедневно, планово. Мы, как и до Нового года призываем граждан на военную службу, точно так же будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, потому что мобилизация – это очень сложная система.

– подытожил Горбач.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что мобилизация зависит от нужд войны. Она отметила: "Кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене". В то же время Маляр подчеркнула, что об изменениях относительно мобилизации будут говорить публично.