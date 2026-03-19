Нужно ли проходить ВВК ежегодно: ответ адвоката

Военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой во время мобилизации, однако правила ее прохождения отличаются в зависимости от ситуации. Не все военнообязанные должны проходить ее регулярно.

Адвокат Ярослав Хливный в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, кому и как часто нужно проходить ВВК в Украине.

Смотрите также Может ли военнообязанный получить бронь, если он находится в розыске: объяснение адвоката

Как часто надо проходить ВВК?

В Украине порядок прохождения ВВК зависит от статуса военнообязанного и обстоятельств, при которых он проходит медосмотр. В большинстве случаев медкомиссия проводится только по официальному направлению от ТЦК.

Адвокат отмечает, что прохождение ВВК не является регулярным "по графику" для всех. В 2026 году ключевым правилом остается то, что повторный медосмотр обязателен только в случае получения соответствующего вызова или направления.

В мирное время действуют стандартные сроки:

военнообязанные проходят ВВК примерно раз в 5 лет

офицеры запаса – во время аттестации

другие категории – в случае изменения назначения или обстоятельств службы

Однако во время военного положения правила меняются. Заключение ВВК о годности обычно действует один год, после чего человека могут повторно направить на медосмотр.

Кому обязательно проходить ВВК?

Обязательное прохождение ВВК касается:

лиц, которые получили повестку или направление от ТЦК

военнообязанных перед мобилизацией

военных после ранений или лечения

граждан, у которых изменилось состояние здоровья

Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто ранее имел статус "ограниченно годный". Для них предусмотрено повторное прохождение комиссии, чтобы обновить медицинский статус в соответствии с новыми правилами.

Не все обязаны проходить комиссию повторно. В частности:

если есть действующее заключение ВВК и не было изменений в здоровье

если человек не получал официального направления

если действует отсрочка или бронирование

Эксперт подчеркивает, что обязанности самостоятельно каждый год проходить ВВК нет – нужно ждать официального вызова.

В стандартных условиях медкомиссия занимает несколько дней. Обычно это 4 – 6 дней, но в случае дополнительных обследований процесс может длиться до двух недель.

Мобилизация в Украине: последние новости