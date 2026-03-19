Укр Рус
24 Канал Нужно ли проходить ВВК ежегодно: ответ адвоката
19 марта, 09:02
4

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Прохождение ВВК не является регулярным для всех и проводится по официальному направлению от ТЦК.
  • Обязательное прохождение медкомиссии касается тех, кто получил повестку или имеет изменения в состоянии здоровья.

Военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой во время мобилизации, однако правила ее прохождения отличаются в зависимости от ситуации. Не все военнообязанные должны проходить ее регулярно.

Адвокат Ярослав Хливный в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, кому и как часто нужно проходить ВВК в Украине.

Как часто надо проходить ВВК?

В Украине порядок прохождения ВВК зависит от статуса военнообязанного и обстоятельств, при которых он проходит медосмотр. В большинстве случаев медкомиссия проводится только по официальному направлению от ТЦК.

Адвокат отмечает, что прохождение ВВК не является регулярным "по графику" для всех. В 2026 году ключевым правилом остается то, что повторный медосмотр обязателен только в случае получения соответствующего вызова или направления.

В мирное время действуют стандартные сроки:

  • военнообязанные проходят ВВК примерно раз в 5 лет
  • офицеры запаса – во время аттестации
  • другие категории – в случае изменения назначения или обстоятельств службы

Однако во время военного положения правила меняются. Заключение ВВК о годности обычно действует один год, после чего человека могут повторно направить на медосмотр.

Кому обязательно проходить ВВК?

Обязательное прохождение ВВК касается:

  • лиц, которые получили повестку или направление от ТЦК
  • военнообязанных перед мобилизацией
  • военных после ранений или лечения
  • граждан, у которых изменилось состояние здоровья

Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто ранее имел статус "ограниченно годный". Для них предусмотрено повторное прохождение комиссии, чтобы обновить медицинский статус в соответствии с новыми правилами.

Не все обязаны проходить комиссию повторно. В частности:

  • если есть действующее заключение ВВК и не было изменений в здоровье
  • если человек не получал официального направления
  • если действует отсрочка или бронирование

Эксперт подчеркивает, что обязанности самостоятельно каждый год проходить ВВК нет – нужно ждать официального вызова.

В стандартных условиях медкомиссия занимает несколько дней. Обычно это 4 – 6 дней, но в случае дополнительных обследований процесс может длиться до двух недель.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • Владимир Зеленский заявил, что во время военного положения народные депутаты должны работать в парламенте или защищать страну на фронте. Президент отметил, что эффективность голосований в Верховной Раде нуждается в улучшении.

  • В Верховную Раду внесли законопроект, который запрещает ТЦК мобилизовать граждан силой и устанавливает четкие правила вручения повесток. Законопроект запрещает административное задержание без соответствующего протокола или постановления.

  • В Виннице сформировано более 20 мобильных групп для вручения повесток во время мобилизации, которые включают представителей различных структур. Они будут работать по адресам проживания военнообязанных, и в случае отказа получения повестки составлять акт для передачи руководству.