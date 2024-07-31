Военнообязанные граждане Украины, которые находятся за пределами страны, обязаны обновлять свои данные через дипломатические учреждения. Невыполнение этой обязанности может привести к административной ответственности и штрафам до 25,5 тысячи гривен.

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Обновление данных за рубежом: как и где

Савинский отметил, что для обновления данных необходимо подать заявление и сведения о себе через электронную почту или телефоны ТЦК и СП, а также через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Кроме того, существует возможность обновить свои военно-учетные данные через мобильное приложение Резерв +.

Если человек не стал на воинский учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен,

– отметил юрист.

По словам адвоката, в случае неуплаты штрафа, против нарушителя открывается исполнительное производство, что может привести к взысканию суммы штрафа с его имущества. Чтобы избежать таких последствий, необходимо вовремя подать заявление о постановке на учет, предоставив соответствующие документы и сведения.

Обратите внимание! Привлечение к административной ответственности в этом случае происходит по 210 статье КУоАП. В ней говорится о нарушении правил воинского учета.

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Если гражданин не оплатит штраф, то его дело должны передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.