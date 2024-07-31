Військовозобов'язані громадяни України, які перебувають за межами країни, зобов'язані оновлювати свої дані через дипломатичні установи. Невиконання цього обов'язку може призвести до адміністративної відповідальності та штрафів до 25,5 тисячі гривень.

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Оновлення даних за кордоном: як і де

Савинський наголосив, що для оновлення даних необхідно подати заяву та відомості про себе через електронну пошту або телефони ТЦК та СП, а також через закордонні дипломатичні установи України.

Крім того, існує можливість оновити свої військово-облікові дані через мобільний застосунок Резерв+.

Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень,

– зазначив юрист.

За словами адвоката, у разі несплати штрафу, проти порушника відкривається виконавче провадження, що може призвести до стягнення суми штрафу з його майна. Щоб уникнути таких наслідків, необхідно вчасно подати заяву про взяття на облік, надавши відповідні документи та відомості.

Зверніть увагу! Притягнення до адміністративної відповідальності в цьому випадку відбувається за 210 статтею КУпАП. У ній йдеться про порушення правил військового обліку.

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Якщо громадянин не сплатить штраф, то його справу мають передати до органів виконавчої державної служби. У такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладений арешт.