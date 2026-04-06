Что будет с военнообязанным, если он откажется от ВВК в 2026 году

Прохождение ВВК является обязательным этапом во время мобилизации в Украине. Отказ от медосмотра может иметь серьезные правовые последствия – от штрафов до уголовной ответственности.

В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда неявка на ВВК считается уважительной. Об этом сообщает Минобороны.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК?

В условиях военного положения в Украине прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным для военнообязанных. Фактический отказ от ВВК расценивается как нарушение законодательства о мобилизации.

Юридически "отказаться" от прохождения ВВК можно только в форме обжалования. Например, если лицо считает, что повестка или направление были выданы с нарушением закона, оно имеет право обратиться в суд.

Однако даже в таком случае это не отменяет обязанности пройти медосмотр. Обжалование касается только действий должностных лиц, а не самой обязанности.

Какая ответственность за неявку?

Если военнообязанный получил направление на ВВК – в бумажной форме, электронно или через приложение Резерв+ – и не явился без уважительных причин, это считается административным правонарушением. В таком случае предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме этого, информацию о нарушителе вносят в реестр "Оберег". После этого человек автоматически может быть объявлен в розыск территориальным центром комплектования.

Это может иметь дополнительные последствия, в частности:

ограничение в праве управления транспортными средствами

возможное задержание полицией для доставки в ТЦК.

Если лицо систематически игнорирует вызовы в ТЦК и не проходит ВВК, это может быть квалифицировано как уклонение от мобилизации. В таком случае уже наступает уголовная ответственность. Нарушителю может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Когда можно законно не проходить ВВК?