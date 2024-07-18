Тем, кто не обновил данные после 16 июля: в Миобороны разъяснили, чем это грозит

Обновить свои военно-учетные данные военнообязанные украинцы должны были до 16 июля 2024 года. Сделать это можно было через ТЦК, ЦПАУ, приложение Резерв+. С 17 июля этот процесс продолжился, но в ЦПАУ такую услугу уже не будут предоставлять, а все, кто будет обновлять данные после 16-го – могут быть привлечены к ответственности и наложению штрафа.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, отметив, что у военнообязанных, призывников и резервистов было 60 дней для прохождения процедуры обновления данных. От 18 мая 2024 года это нововведение было сделано для того, чтобы упорядочить военный учет.

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Размер штрафов для тех, кто не обновил данные

Лазуткин озвучил, что штраф может быть наложен от 3 месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года от его совершения. Военнообязанный гражданин Украины, который не успел обновить данные или отказался это делать, может быть оштрафован на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. В таком случае штрафные санкции в размере 25 500 будут применяться в случае повторного нарушения, то есть, если лицо не обновит свои данные уже и после 16 июля.

В отношении нарушителя может быть введено ограничение управлять автомобилем. Это будет происходить в судебном порядке, но такая мера временная. Как только владелец авто обновит свои данные – он сможет в дальнейшем пользоваться своим транспортом,

– пояснил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что после завершения 60 дней, отведенных на уточнение персональных данных, ТЦК могут присылать повестки по почте заказным письмом с описью вложения. Такие повестки будут считаться врученными, даже если военнообязанные украинцы их не будут получать на руки. Кроме того, работники ТЦК могут сопровождать нарушителей, которые находятся в розыске, но задерживать и доставлять таких военнообязанных лиц должна полиция.

Сколько украинцев обновили данные

На территории Украины обновили персональные данные более 4,6 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов. Среди них более 3 миллионов сделали это в приложении Резерв+, который существенно разгрузил ТЦК и ЦНАП. Этим приложением в частности воспользовались украинцы, проживающих сейчас в Гренландии. За рубежом 75 000 военнообязанных украинцев обновили данные, преимущественно в Польше, Чехии, Германии, Канаде.