Произошли некоторые изменения: командир 1-го ОШП отреагировал на ход мобилизации в Украине

Тема мобилизации вызывает оживленное обсуждение и дискуссии. Именно она остается одной из ключевых проблем, решение которой требует президент от новых глав Минобороны и войска.

Командир 1 ОШП им. Дмитрий Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" отметил 24 Каналу , что сегодня наблюдают тенденцию по уменьшению мобилизации. Это связано с поиском новых моделей набора людей в армию.

Какие изменения в мобилизации уже произошли?

Военный убеждает, что все понимают, что людей, которые сознательно пойдут выполнять свой конституционный долг и защищать Украину, все меньше. Соответственно военнослужащие ТЦК используют разные методы для привлечения этих граждан. Часто возникают негативные последствия, когда есть превышение полномочий.

Пытаясь стабилизировать ситуацию, мы видим, что динамика призыва уменьшается. Но это поиск решений. В любом случае мобилизация продолжится,

– добавил командир 1 ОШП.

Органы власти уже дают свои предложения, как улучшить эти показатели. Также следует отметить, что в течение последнего года Украина фокусировалась именно на технологичности армии. Бывший министр обороны Михаил Федоров приложил к этому немало усилий.

"Произошла определенная трансформация. Поэтому мы должны двигаться не только в направлении мобилизации, но и трансформации нашей армии. Надо найти решение, как обеспечить дистанцирование нашего личного состава от личного состава противника благодаря технологичности и увеличению потерь именно противника", – подчеркнул Дмитрий Филатов "Перун".

Военный прокомментировал ход мобилизации: смотрите видео

Отметим, Владимир Зеленский подтвердил, что мобилизация остается одним из самых больших вызовов. По его словам, Украине нужен новый подход, ведь уже осенью мы можем столкнуться с полмиллионом новых оккупантов. Решение этой проблемы невозможно без единства между Минобороны и Генштаба.