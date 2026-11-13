Ситуация не является критической: Апостол рассказал, хватает ли ДШВ мобилизованных

Темпы пополнения личного состава Десантно-штурмовых войск существенно не изменились. Имеющихся ресурсов подразделениям достаточно для выполнения поставленных задач.

Об этом заявил командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол во время общения с журналистами.

Хватает ли военных?

СМИ поинтересовались у командующего ДШВ темпами мобилизации. По его словам, больше людей направляют в воинские части, выполняющие задачи на самых сложных участках фронта.

У нас ничего не изменилось, потому что начали направлять людей в те бригады, которые находятся на критических направлениях,

– пояснил Апостол.

Командующий также подчеркнул, что само по себе увеличение численности военных не всегда гарантирует успешный результат, если подразделение испытывает системные проблемы.

В то же время Апостол заверил, что нынешняя ситуация с личным составом в ДШВ не является критической и позволяет военным выполнять поставленные задачи.

К слову, генерал-майор также пояснил, что, несмотря на развитие беспилотных систем и новейшего вооружения, полностью заменить пехоту на фронте невозможно. По словам Апостола, именно пехотинцы обеспечивают контроль над позициями и удерживают оборонительные рубежи, ведь на роботизированные комплексы невозможно переложить все задачи на линии соприкосновения.