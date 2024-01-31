Об этом сказал народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.
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Какие "вопросы" сейчас есть к новому законопроекту
В новом законопроекте о мобилизации Кабмин лишь частично принял во внимание предложения профильного комитета Верховной Рады, поэтому его нужно будет доработать.
Мы высказали свои предложения о том, что нужно изменить в этом законопроекте. Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны. Но с этим уже можно работать и дорабатывать ко второму чтению,
– сказал Чернев.
Он также подчеркнул, что по новому законопроекту не будут мобилизованы инвалиды третьей группы.
В частности, по словам заместителя главы комитета, не должно быть рассылки повесток по электронной почте, но, согласно проекту закона, повестки могут присылать в электронный кабинет.
Чиновник также прокомментировал идею о блокировании доступа к банковским счетам граждан.
Остаются вопросы, но есть с чем работать. Также остается открытым вопрос ответственности для людей, которые не пришли по повестке. Мы настаивали на том, чтобы это не нарушало права человека,
– подчеркнул он.
Чернев добавил, что комитет будет приглашать представителей Минобороны, чтобы они объяснили свою позицию.
Что известно о новом варианте законопроекта о мобилизации: коротко
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде обновленный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета под регистрационным номером 10449.
- В Минобороны отметили, что в документе учли комментарии и замечания совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Основные положения законопроекта изложили в инфографиках.
- Он предусматривает то, что на период военного положения определен четкий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. В частности, военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней.
- Также срочная служба отменяется – вместо нее будет базовая военная подготовка. Сразу после мобилизации на фронт никого не бросят, в течение двух – трех месяцев будет обязательная военная подготовка. Денежное обеспечение – минимум 20 тысяч гривен в месяц.
- Обновлять данные можно будет онлайн, то есть без визита в ТЦК. Переезжать в другой город без разрешения ТЦК нельзя – надо будет стать на учет по новому адресу. В то же время госслужащие не будут иметь брони.