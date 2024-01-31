Об этом сказал народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

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Какие "вопросы" сейчас есть к новому законопроекту

В новом законопроекте о мобилизации Кабмин лишь частично принял во внимание предложения профильного комитета Верховной Рады, поэтому его нужно будет доработать.

Мы высказали свои предложения о том, что нужно изменить в этом законопроекте. Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны. Но с этим уже можно работать и дорабатывать ко второму чтению,

– сказал Чернев.

Он также подчеркнул, что по новому законопроекту не будут мобилизованы инвалиды третьей группы.

В частности, по словам заместителя главы комитета, не должно быть рассылки повесток по электронной почте, но, согласно проекту закона, повестки могут присылать в электронный кабинет.

Чиновник также прокомментировал идею о блокировании доступа к банковским счетам граждан.

Остаются вопросы, но есть с чем работать. Также остается открытым вопрос ответственности для людей, которые не пришли по повестке. Мы настаивали на том, чтобы это не нарушало права человека,

– подчеркнул он.

Чернев добавил, что комитет будет приглашать представителей Минобороны, чтобы они объяснили свою позицию.

Что известно о новом варианте законопроекта о мобилизации: коротко