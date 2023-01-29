90% украинцев, вызванных в военкоматы, просили лишь уточнить данные

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные могут получить повестку в военкомат. Но в большинстве своем этот визит не стоит связывать с немедленной отправкой на фронт.

Как отметил во время брифинга начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, мобилизация все еще продолжается, передает 24 Канал. А сам военный учет велся как в мирное время, так и продолжает вестись после 24 февраля 2022 года.

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Вызывают для уточнения

По словам Горбача, без учета военнообязанных невозможно было бы проводить мобилизацию. В то же время он подчеркнул, что большинство повесток не предусматривают отправки на фронт. 9 из 10 врученных приглашений в военкомат связаны именно с необходимостью уточнить информацию.

Поэтому в большинстве случаев, а это более 90%, все граждане, которые вызываются и вызывались ранее в территориальные центры комплектования, они вызывались с целью уточнения военно-учетных данных,

– подчеркнул он.

Если выясняется, что соответствующий военнообязанный подлежит мобилизации, то он переходит на следующий этап. Речь идет о направление его на медицинскую комиссию. В случае пригодности к службе – только по такому сценарию – его могут отправить служить.

В то же время Горбач не исключает, что со стороны руководителей территориальных центров комплектования могут быть нарушения. Несмотря на это, он отметил, что такие ситуации – скорее редкость и нельзя считать системными.

Более того, по каждому такому случаю проводят служебные проверки. Их результаты позволяют понимать, что делать дальше. Должностные лица, чьи нарушения доказали, или:

будут привлечены к дисциплинарной ответственности;

по ним могут принимать кадровые решения.

Кого сейчас мобилизуют в первую очередь

На этот вопрос Горбач также ответил накануне. По его словам, в приоритете те, кто сможет овладеть новыми образцами оружия. Оно и неудивительно, учитывая количество военной помощи, которую продолжают нам оказывать международные партнеры.

Прежде всего, будут мобилизовать по учетно-военным специальностям. Но и в этом случае поначалу происходит приглашение в ТЦК. После этого – медицинская комиссия, а уже после ее решения – мобилизация.