Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк высказалась о раздаче повесток в общественных местах. Она не исключила, что военнообязанные мужчины могут получить приглашение в ТЦК и СП при посещении пляжей.

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Раздача повесток в местах отдыха

Представитель ОК "Юг" заявила, что военнообязанным мужчинам могут выдавать повестки на пляжах, ведь они считаются общественными местами. Закон же допускает вручение повесток в любых местах.

То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах – 24 Канал) также,

– добавила она.

Повестка как способ наказания

Гуменюк отметила, что выдача повесток на пляжах не является наказанием. Как пояснила спикер ОК "Юг", оповещение происходит в тех местах, где находятся военнообязанные граждане Украины.

Обратите внимание! В украинском законодательстве не уточняется, где уполномоченные лица должны раздавать повестки. Поэтому приглашения в ТЦК и СП вручаются во всех публичных местах.

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