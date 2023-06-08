Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк висловилася щодо роздачі повісток у громадських місцях. Вона не виключила, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати запрошення до ТЦК та СП й під час відвідування пляжів.
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Роздача повісток у місцях відпочинку
Речниця ОК "Південь" заявила, що військовозобов'язаним чоловікам можуть видавати повістки на пляжах, адже вони вважаються громадськими місцями. А закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях.
Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах – 24 Канал) також,
– додала вона.
Повістка як спосіб покарання
Гуменюк зазначила, що видача повісток на пляжах не є покаранням. Як пояснила речниця ОК "Південь", оповіщення відбувається у тих місцях, де перебувають військовозобов'язані громадяни України.
Більше інформації про повістки
- Виклик до ТЦК та СП ще не означає, що людина одразу опиниться на фронті. Насправді існує 4 види повісток.
- Повістки можна вручати за місцем проживання, на роботі, вулиці чи блокпостах. Однак уповноважені особи мають передавати їх військовозобов'язаним особисто. Той, хто її отримує, має поставити підпис.
- Адвокат Владислав Юрчак у розмові з 24 Каналом заявив, що роздавати повістки за кордоном не можна. Як пояснив юрист, консульські установи не можуть цього робити без отримання відповідних повноважень.