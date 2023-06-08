Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк висловилася щодо роздачі повісток у громадських місцях. Вона не виключила, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати запрошення до ТЦК та СП й під час відвідування пляжів.

Читайте також Повістки прийшли військовослужбовцям: у тернопільському ТЦК пояснили, як так сталося

Роздача повісток у місцях відпочинку

Речниця ОК "Південь" заявила, що військовозобов'язаним чоловікам можуть видавати повістки на пляжах, адже вони вважаються громадськими місцями. А закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях.

Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах – 24 Канал) також,

– додала вона.

Повістка як спосіб покарання

Гуменюк зазначила, що видача повісток на пляжах не є покаранням. Як пояснила речниця ОК "Південь", оповіщення відбувається у тих місцях, де перебувають військовозобов'язані громадяни України.

Зверніть увагу! В українському законодавстві не уточнюється, де саме уповноважені особи повинні роздавати повістки. Тому запрошення до ТЦК та СП вручаються в усіх публічних місцях.

Більше інформації про повістки