Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Крім того, законодавством не визначено порядку, де вручати повістку. Тож, її можуть вручити особисто в руки: на вулиці, блокпосту, робочому місці, чи за місцем проживання.

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Важливо! Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати посадові особи ТЦК та СП.

У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі. Такими уповноваженими особами є представники Національної поліції України.

Порядок вручення повісток

Повістка має бути вручена особисто. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків, далі її вручають військовозобов'язаному під підпис.

Вручення повістки не означає, що чоловік одразу на фронт чи принаймні, на навчання. Насамперед повістку вручають для уточнення облікових даних.

Є різні види повісток:

Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Повістка для призову на строкову військову службу . Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Зараз такі повістки не видають, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань НЕ проводиться через загальну мобілізацію.

. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Зараз такі повістки не видають, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань НЕ проводиться через загальну мобілізацію. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.