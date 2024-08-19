Об этом говорится в постановлении Кабмина № 930 от 16 августа 2024 года. Было определено, кто должен сообщать о членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

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Что изменилось в предоставлении отсрочки

В соответствии с постановлением, военнообязанные, заняты постоянным уходом за больным отцом или матерью жены (мужа), должны сообщить в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Военнообязанные, заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, не указывают в заявлении, информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Обратите внимание! Военнообязанные, заняты постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы, отмечают в заявлении об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они осуществляют уход.

ТЦК при принятии решения о предоставлении отсрочки проверяет:

пребывание военнообязанного на воинском учете,

родственные связи военнообязанного и лица, которую в соответствии с законодательством он обязан содержать или за которым осуществляет постоянный уход,

наличие других лиц, место жительства которых задекларировано/зарегистрировано по адресу места жительства военнообязанного или лица, которое находится на содержании или нуждается в постоянном уходе.

К слову, ранее Руслан Стефанчук заявил, что сейчас Верховная Рада не рассматривает вопрос о дальнейшем снижении мобилизационного возраста, который уже был снижен до 25 лет. Политик убежден, что соответствующий мобилизационный ресурс можно будет разумно распределять и применять только в случае правильного менеджмента в Министерстве обороны.